Инженеры ЗВО задействованы в противопожарных мероприятиях в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В обеспечении противопожарной охраны военных объектов в Ленинградской области на фоне резкого потепления задействовано свыше 200 специалистов.

ЗВО
Фото: пресс-служба Западного военного округа

Для противодействия возможным возгораниями организуются дороги и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Военные городки и прилегающие к ним территории очищаются от сухой травы и мусора.

Также инженеры ЗВО участвуют в тренировках по аварийно-спасательным работам и переправке спецтехники через водоемы.

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