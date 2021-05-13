Инженеры ЗВО задействованы в противопожарных мероприятиях в Ленобласти

В обеспечении противопожарной охраны военных объектов в Ленинградской области на фоне резкого потепления задействовано свыше 200 специалистов.

Для противодействия возможным возгораниями организуются дороги и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Военные городки и прилегающие к ним территории очищаются от сухой травы и мусора.

Также инженеры ЗВО участвуют в тренировках по аварийно-спасательным работам и переправке спецтехники через водоемы.