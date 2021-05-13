Инженеры ЗВО задействованы в противопожарных мероприятиях в Ленобласти

В обеспечении противопожарной охраны военных объектов в Ленинградской области на фоне резкого потепления задействовано свыше 200 специалистов.
Для противодействия возможным возгораниями организуются дороги и подъезды к естественным источникам водоснабжения. Военные городки и прилегающие к ним территории очищаются от сухой травы и мусора.
Также инженеры ЗВО участвуют в тренировках по аварийно-спасательным работам и переправке спецтехники через водоемы.
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