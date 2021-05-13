Эксперт рассказал о способе восстановить утерянные данные с флешки

По словам доцента кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгения Кашкина, если с флешки исчезла информация, важно определить, исправен ли носитель.

Чтобы протестировать на неисправность, вставьте флешку в другой компьютер. Если носитель работает, но на нем все равно нет информации, следует использовать приложения R-Studio, Starus Partition Recovery или Unformat.

«Функционал в таких программах похожий: находите флешку в списке устройств в самом приложении, запускаете анализ носителя и после этого восстанавливаете появившееся данные», – рассказал Евгений Кашкин.