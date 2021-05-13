УАЗ «Патриот» в необычном положении заметили на берегу Дудергофского озера в Красносельском районе Петербурга. Внутри машины сотрудники полиции обнаружили изрезанных и в крови двух приятелей.

Об экстремальным отдыхе мужчин сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, 12 мая в 14:22 очевидцы сообщили, что обнаружили машину, внутри которой находятся двое мужчин в крови. Выяснилось, что в кабине находился 47-летний хозяин УАЗа и его 63-летний друг. На берегу мужчины отдыхали и распивали алкоголь, но в ходе ссоры взялись за ножи.

Обоих мужчин доставили с ножевыми ранами на спине и груди в больницу. У хозяина УАЗа травмы средней тяжести, а более старший товарищ получил тяжелые ранения.