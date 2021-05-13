УАЗ «Патриот» в необычном положении заметили на берегу Дудергофского озера в Красносельском районе Петербурга. Внутри машины сотрудники полиции обнаружили изрезанных и в крови двух приятелей.
Об экстремальным отдыхе мужчин сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, 12 мая в 14:22 очевидцы сообщили, что обнаружили машину, внутри которой находятся двое мужчин в крови. Выяснилось, что в кабине находился 47-летний хозяин УАЗа и его 63-летний друг. На берегу мужчины отдыхали и распивали алкоголь, но в ходе ссоры взялись за ножи.
Обоих мужчин доставили с ножевыми ранами на спине и груди в больницу. У хозяина УАЗа травмы средней тяжести, а более старший товарищ получил тяжелые ранения.
Вам будет интересно
На камеры уличного видеонаблюдения попал момент наезда легкового автомобиля на троих пешеходов. Всем пострадавшим потребовалась помощь врачей. Видеороликом поделился портал Мегаполис....
12.05.2021 196