В 47 регионе продолжается проведение вакцинации, сохранение резерва коек для заболевших коронавирусом и внебольничными пневмониями, а также поддержание запаса аппаратов ИВЛ.

В Ленобласти активно продолжается проведение антикоронавирусных мер. На сегодняшний день известно, что за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 87 человек. С начала эпидемии на момент 15 мая, зафиксировано 43 853 случаев заболевания COVID-19.

Вакциной от коронавируса за прошедшие сутки привились 5 436 человек, из них – 3 263 закончили вакцинацию полностью. Всего в регион поставили 194 682 доз вакцины. Всего привито на данных момент 120 104 жителя Ленобласти — это 75,6% от общего числа.

158 434 человека прошли вакцинацию от COVID-19 в Ленобласти, среди них: 5 592 медицинских работников, 4 883 работника сферы образования, 4 008 работников силовых структур, 2 174 работников сферы соцзащиты.

Коечный резерв Ленобласти для размещения пациентов с коронавирусом и пациентов с пневмонией на данный момент составляет 788 коек. В стационарах Ленобласти находятся 585 пациентов — 343 с коронавирусом, с внебольничными пневмониями. Коек с ИВЛ в регионе 225, заняты 31.

За минувшие сутки 302 медицинских работника помогли ленинградцам. Из них: 84 врача и 218 медработников других категорий. Об этом рассказали online47.