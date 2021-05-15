В Мурино из-за пожара эвакуировали 33 жителей многоэтажки

Автор: Анастасия Щербакова
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На месте работали 24 пожарных и 6 единиц техники.

Во Всеволожском районе Ленинградской области пожарным поступил сигнал о возгорании в одном из жилых домов на шоссе в Лаврики в Мурино. Соседи до приезда пожарных начали тушить огонь, который распространился на балконе многоэтажного здания.

На место прибыли дежурные смены в составе из 24 человек и 6 единиц техники. Пожар был ликвидирован в 14:25. Спасатели эвакуировали 33 жильцов соседних квартир. Информация о пострадавших не поступала.

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15.05.2021 71
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