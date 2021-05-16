Стало известно, где 16 мая зафиксированы 84 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 16 мая.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.