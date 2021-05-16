Стало известно, где 16 мая зафиксированы 84 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 84 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 16 мая.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+1), Кикерино (+1), Зимитицы (+1), Калитино (+1), Ославье (+1), Канаршино (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+2), Всеволожск (+8), Кудрово (+1), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+3), Сертолово (+1), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Бугры (+1), Гарболово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+2), Победа (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Кондратьево (+1), Вещево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Сиверский (+1), Коммунар (+1), Новый Учхоз (+1), Даймище (+1), Пригородный (+1), Воскресенское (+1), Прибытково (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Кайболово (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+1), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Новая Слобода (+1).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Красный Бор (+1).
- Лужский район: Луга (+2).
- Приозерский район: Петровское (+1), Плодовое (+1), Раздолье (+1), Ромашки (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5).
- Тихвинский район: Тихвин (+4).
- Тосненский район: Нурма (+1), Никольское (+1), Любань (+1), Ушаки (+1).