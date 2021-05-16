Эксперт рассказал, кому не грозит вытеснение с рынка труда машинами

По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, профессии, в которых ключевую роль играет принятие решений, никогда не будут полностью автоматизированы.

В частности, к таким профессиям можно отнести учителя, врача и бухгалтера.

«Робот может быть инструментом, может быть помощником. Но он не сможет принимать решения», – подчеркнул Александр Сафонов

По мнению эксперта, искусственный интеллект угрожает представителям массовых профессий. Например, водителям такси, тепловозов, электровозов, трамваев, троллейбусов, автобусов.