Мошенники нашли способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp из-за изменения политики

Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям «письма счастья» с информацией.

Мошенники сообщают, что для пользователей мессенджер станет платным, если они не выполнят условия аферистов.

Пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp стал для них платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать их информацию 10 контактам. Стоимость одного смс – €0,01.