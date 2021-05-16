Мошенники нашли способ вымогать деньги у пользователей WhatsApp из-за изменения политики

Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp и рассылают пользователям «письма счастья» с информацией.
Мошенники сообщают, что для пользователей мессенджер станет платным, если они не выполнят условия аферистов.
Пользователи мессенджера, преимущественно пенсионеры, стали получать сообщения о том, что с 15 мая WhatsApp стал для них платным. Чтобы этого не произошло, нужно переслать их информацию 10 контактам. Стоимость одного смс – €0,01.
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