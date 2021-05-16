Президент РАН заявил, что уровень образования в России падает, а одна из причин – отсутствие идеологии

Как заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука», уровень подготовки студентов российских вузов падает.
Это связано в том числе и со снижением качества школьного образования.
«Когда университетам высказывается такая претензия, <…> то университеты кивают на школы. А из школы кто приходит? Такие что, извините, надо таблицу умножения учить», – рассказал Александр Сергеев
По мнению президента РАН, в школьном образовании есть ряд серьезных проблем. Одна из них – отсутствие идеологии, которая «должна строиться на тех ценностях, которые объединяют» россиян.
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