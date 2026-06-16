Сенатор прокомментировал громкие заявления командующего ВВС Германии.

Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн в недавнем интервью допустил возможность нанесения авиаударов по территории России, включая Калининград, Санкт-Петербург и объекты на Кольском полуострове. Такой сценарий возможен в случае конфликта РФ и НАТО.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что подобная риторика не вызывает у него удивления. Берлин последовательно реализует программу масштабного перевооружения, стремясь создать сильнейшую армию в Европе и окончательно сбросить оковы исторической ответственности.

Сенатор также допустил, что подобные заявления Берлина служат способом доказать свою лояльность евроатлантическим структурам и ее агрессивным устремлениям.

«Европа, действительно, пытается укрепить сотрудничество в сфере обороны. Нелояльность к ней администрации Трампа пугает Брюссель и европейские столицы, привыкшие перекладывать вопросы в этой области на Вашингтон. Увещевания о »российской военной угрозе«, которая существует только в головах европейских политиков, призваны примирить рядового бюргера с дальнейшим ростом трат на оборону и ухудшением положения домохозяйств коренных германцев», — цитирует сенатора Online47.