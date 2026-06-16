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Сергей Перминов: заявления генерала ФРГ об ударах по России — закономерный итог милитаризации Берлина

Сенатор прокомментировал громкие заявления командующего ВВС Германии.

Сергей Перминов: заявления генерала ФРГ об ударах по России — закономерный итог милитаризации Берлина - Сенатор прокомментировал громкие заявления командующего ВВС Германии.
Фото: 47channel

Командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн в недавнем интервью допустил возможность нанесения авиаударов по территории России, включая Калининград, Санкт-Петербург и объекты на Кольском полуострове. Такой сценарий возможен в случае конфликта РФ и НАТО.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил, что подобная риторика не вызывает у него удивления. Берлин последовательно реализует программу масштабного перевооружения, стремясь создать сильнейшую армию в Европе и окончательно сбросить оковы исторической ответственности.

Сенатор также допустил, что подобные заявления Берлина служат способом доказать свою лояльность евроатлантическим структурам и ее агрессивным устремлениям. 

«Европа, действительно, пытается укрепить сотрудничество в сфере обороны. Нелояльность к ней администрации Трампа пугает Брюссель и европейские столицы, привыкшие перекладывать вопросы в этой области на Вашингтон. Увещевания о »российской военной угрозе«, которая существует только в головах европейских политиков, призваны примирить рядового бюргера с дальнейшим ростом трат на оборону и ухудшением положения домохозяйств коренных германцев», — цитирует сенатора Online47.

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14.06.2026
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Теги

Россия Германия Сергей Перминов
Новости Происшествия outside

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер

Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Карелии нашли двух пропавших несовершеннолетних сестер - Девочки бесследно исчезли почти на сутки. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Фото: МВД по Республике Карелия

В Карелии завершили поиски двух пропавших 15 июня несовершеннолетних сестер. Они живы и здоровы, передает региональное управление МВД России.

По имеющейся информации, девочки с вечера минувших суток находились в Петрозаводске. Помощь в поиске пропавших сестер оказывали волонтеры движения «Лиза Алерт».

Также известно, что криминальной составляющей в пропаже детей нет. Сейчас правоохранители устанавливают другие обстоятельства случившегося. 

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16.06.2026
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Теги

карелия пропали дети

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