Мешок с ружьем и патронами найден в лесу Киришского района

По информации ivbg.ru, 15 мая в полицию Киришского района обратились сотрудники компании «Транснефть-Балтика».
При обходе участка нефтепродуктопровода «Ярославль – Приморск», проходящего через Ленинградскую область, в лесу возле садоводства Ветвузовец массива Посадников Остров ими был найден белый мешок.
В мешке находились тронутое ржавчиной одноствольное ружье и пять патронов. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.
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16.05.2021 101