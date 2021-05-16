Мешок с ружьем и патронами найден в лесу Киришского района

По информации ivbg.ru, 15 мая в полицию Киришского района обратились сотрудники компании «Транснефть-Балтика».

При обходе участка нефтепродуктопровода «Ярославль – Приморск», проходящего через Ленинградскую область, в лесу возле садоводства Ветвузовец массива Посадников Остров ими был найден белый мешок.

В мешке находились тронутое ржавчиной одноствольное ружье и пять патронов. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.