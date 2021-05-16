Стало известно, сколько женщин и детей избили в Петербурге

Как сообщают «Невские Новости», в Санкт-Петербурге с начала 2021 года зарегистрированы девять уголовных дел об избиениях детей и женщин по статье 116 УК РФ.

Из них, по данным правоохранительных органов, в шести случаях физическое насилие применено в отношении женщин, в трех – в отношении несовершеннолетних.

В 2019 году зафиксированы факты избиений 35 женщин и восьми детей. В 2020 году – 21 женщины и 54 несовершеннолетних.