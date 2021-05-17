Ленобласть возглавила рейтинг по вводу жилья среди регионов России

Ленинградская область заняла первую строчку рейтинга по объему введенного жилья в 2020 году.

В прошлом году в регионе было введено 1,415 квадратных метров жилья на одного жителя. Вторую строчку рейтинга занял Севастополь — 1,34 «квадрата» на жителя, на третьем месте — Московская область — 1,17. В пятерку также вошли Калининградская и Липецкая области, передают аналитики РИА Новости.

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В Ленобласти с начала 2021 года ввели в эксплуатацию 1,15 млн квадратных метров нового жилья. Из них 500 тысяч квадратных метров – многоквартирные дома. И 0,65 млн квадратных метров – частный сектор.