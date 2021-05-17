Ужесточение «антиковидных» мер и 85 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 17 мая

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 17 мая.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за прошедшие 24 часа COVID-19 был подтвержден у 85 человек. Более подробный список населенных пунктов, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Новые “антиковидные” меры

В “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия. Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.

Спасли еще одного нерпенка из Приозерска

Из Приозерска в Центр по спасению тюленей был доставлен исхудавший нерпенок. Нерпенка нашли внимательные люди и передали его специалистам.

В шести районах стартовал ремонт региональных трасс

«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ — более 1 млрд рублей.

Из рисунка жительницы Ленобласти области сделают «Открытку Победы»

17-летняя Валерия Сколкова из Ленобласти стала призером Всероссийского конкурса рисунков «Открытка Победы» от Музея Победы и Почты России. Ее рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток.

В Тихвине установили контейнеры для раздельного сбора мусора

Первые контейнеры для пластика и стекла появились на четырех существующих мусорных площадках города. В общей сложности до конца июня контейнеры появятся на 120 площадках.

Возбуждено дело из-за загрязнения нефтепродуктами бухты «Радуга»

Установлено, что в апреле 2021 года на земельном участке, который находится в пользовании РЖД, был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию. Исследование показало повышенное содержание нефтепродуктов в 2,76 раз и в тысячу раз.