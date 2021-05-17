В шести районах Ленобласти стартовал ремонт региональных трасс

«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ — более 1 млрд рублей.
Больше всего дорог обновят в Тосненском районе: подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, трассу Ям-Ижора — Никольское.
В Ломоносовском районе дорожники отремонтируют участки дорог Новый Петергоф — Низино — Сашино, Анташи — Ропша — Красное Село. В Выборгском районе — Выборг — Смирново, а также подъезд к поселку Пушное.
Во Всеволожском районе ремонт пройдет на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива, в Волосовском — участке магистрали Волосово — Копорье, в Лужском — Толмачево — Нарва.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.