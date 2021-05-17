В шести районах Ленобласти стартовал ремонт региональных трасс

«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ — более 1 млрд рублей.

Больше всего дорог обновят в Тосненском районе: подъезды к станциям Саблино и Рябово, улица Вокзальная и подъезд к Тосно, трассу Ям-Ижора — Никольское.

В Ломоносовском районе дорожники отремонтируют участки дорог Новый Петергоф — Низино — Сашино, Анташи — Ропша — Красное Село. В Выборгском районе — Выборг — Смирново, а также подъезд к поселку Пушное.

Во Всеволожском районе ремонт пройдет на участке трассы Проба — Лепсари — Борисова Грива, в Волосовском — участке магистрали Волосово — Копорье, в Лужском — Толмачево — Нарва.