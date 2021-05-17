В Кудрово близится к завершению строительство долгожданной поликлиники. Однако слухи о масштабной вырубке деревьев в березовой роще не прекращаются.

Для завершения строительства поликлиники осталось оборудовать системы канализации, водоснабжения и отопления. Для этого к зданию было необходимо провести тепловые сети. Об этом пишет “Online47”.

Без вырубки деревьев обойтись не получилось: было срублено 25 деревьев. Это вынужденная мера, необходимая для строительства поликлиники. Однако в соцсетях появилась информация о том, что рабочие срубили якобы 125 деревьев.

“Протяженность теплотрассы составит всего 260 метров в зоне зеленых насаждений, ширина просеки – девять метров. Трассировка почти полностью проходит по территории трех участков частной собственности, на которые администрацией установлен публичный сервитут. Была сделана корректировка маршрута прокладки теплотрассы и вынос ее за границы муниципальных земель, где размещен парк, за исключением точки подключения,, – сообщили в комитете госэконадзора.

Добавляется, что работы проведены аккуратно, основной массив березовой рощи не пострадал. К тому же на прошлой неделе рядом со строящейся поликлиникой высадили аллею из 90 кленов. Также в парке «Оккервиль» посадили 60 кленов, 30 шаровидных ив и 30 дубов, а в сквере «Березовая роща» появилось 30 пушистых берез высотой до двух метров.