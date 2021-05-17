В Ленобласти стартовал проект «Волшебная сила искусства».

Артисты серебряного возраста отправляются на гастроли по соцучреждениям и сельским клубам Ленобласти. Зрителей ждут показы спектаклей, шуточные и народные танцы танцевальной студии «Сиверчанка», также прозвучат народные и современные песни в исполнении хора «Оредеж».

Зрителями и участниками проекта станут те, кто особенно нуждается в общении и активной деятельности: пожилые люди, ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, подростки и дети, проживающие в соцучреждениях.

Напомним, в “красной зоне” Ленобласти запретили общественные мероприятия. Речь идет о Выборгском, Гатчинском, Киришском Тихвинском и Сланцевском районах.