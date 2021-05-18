На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 22 км, 39 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;
- 135 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 514-515 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- 47-65 км, 128-140 км ограничение скорости движения в сторону Выборга с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТрР 135 км, 146 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения.
А-181 «Магистральная»:
- 95-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
Вам будет интересно
«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ - более 1...
17.05.2021 133
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- 36-39 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- 0-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
- 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
- 15-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
- 5 км (мост через Охту) ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-180 «Нарва»:
- 71-99 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов (выборочно).
Р-23 «Петербург – Псков»:
- 51-53 км, ограничение скорости движения в направлении на Петербург с 8:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- 114-124 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов (выборочно).