На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

135 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

22 км, 39 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

514-515 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия»:

ТрР 135 км, 146 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения.

47-65 км, 128-140 км ограничение скорости движения в сторону Выборга с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

А-181 «Магистральная»:

95-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.

«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ - более 1...

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А-181 «Выборг — Светогорск»:

36-39 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

0-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;

37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;

15-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;