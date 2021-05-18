На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 18 мая

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 18 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 22 км, 39 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия;
  • 135 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций обочин.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • 479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 514-515 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • 47-65 км, 128-140 км ограничение скорости движения в сторону Выборга с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • ТрР 135 км, 146 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

  • 95-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом.
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А-181 «Выборг — Светогорск»:

  • 36-39 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

  • 0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
  • 0-74 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • 37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
  • 15-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;
  • 5 км (мост через Охту) ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-180 «Нарва»:

  • 71-99 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов (выборочно).

Р-23 «Петербург – Псков»:

  • 51-53 км, ограничение скорости движения в направлении на Петербург с 8:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
  • 114-124 км, ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, заливка швов (выборочно).
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