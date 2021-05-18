Путин поручил подготовить законопроект об учете домашних животных

Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря 2021 года подготовить поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.

Кроме того, власти должны разработать регламентацию деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе соответствующих объединений (клубов и ассоциаций), а также определить порядок передачи питомцев в приюты при невозможности их содержания либо изъятия и размещения в приютах в случае ненадлежащего обращения.

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Также Путин поручил внедрить систему реагирования на обращения граждан о причинении животным вреда жизни и здоровью или об угрозе его причинения.

В документе отмечается, что в обществе необходимо сформировать «ответственное отношение к животным», развивать «благотворительную и волонтерскую работу» в этой сфере.