Добровольческий отряд из Киришей одержал победу во Всероссийском конкурсе

Школьники-добровольцы из отряда «Гармония» Киришской школы №6 победил во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы».

Школьники получили грант на реализацию своего проекта для обмена опытом и объединения усилий 30 добровольческих объединений Ленобласти. С этой целью планируется организовать областной добровольческий фестиваль «День добрых дел», на котором общественные объединения и добровольческие организации 47 региона расскажут о своей деятельности и предложат жителям района сделать свое доброе дело.

«Это прекрасная возможность объединить активную и неравнодушную молодежь, вместе сделать что-то по-настоящему полезное. После проведения фестиваля мы планируем разработать концепцию долгосрочного сотрудничества, чтобы добрых дел в Ленинградской области было больше», — рассказал региональный координатор «Российского движения школьников» Сергей Румянцев.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс. 20% студентов участвует в клубном студенческом движении (план 2024 года — 70%). 30% молодежи задействована в творческой деятельности (план 2024 года – 45%).

Также 14% ленинградцев уже сегодня принимают участие в различных добровольческих движениях. К 2024 году планируется вовлечь в волонтерскую деятельность не менее 20% ленинградцев. Среди других направлений – привлечение молодежи в общественные объединения, к творческой деятельности, развитие клубного студенческого движения.