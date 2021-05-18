В Сосновом Бору начинаются гидравлические испытания теплосетей

С завершением отопительного сезона в Сосновом Бору предприятие теплоснабжения вывело из эксплуатации подающий трубопровод.

Были выявлены и исправлены четыре нарушения в работе трубопровода. А с 19 мая начинаются гидравлические испытания.

При этом наличие стоящих на сетях объектов в нескольких местах Соснового Бора, по мнению директора СМУП ТСП Валерия Цедилина, может привести в процессе испытаний к неблагоприятным последствиям. Например, возле ТРЦ «Галактика» на сетях стоит батут.