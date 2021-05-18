На трассе «Кола» рыцарь на «железном коне» помог скорой проехать через плотный поток автомобилей — видео

Мужчина на мотоцикле заставил машины расступиться перед скорой.

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Настоящий рыцарский поступок произошел на трассе «Кола» 16 мая. Мотоциклист помог автомобилю скорой помощи в движении через плотный поток автомобилей.

Мужчина останавливался у машин и просил водителей расступиться перед скорой. После автомобили разъезжаются и автомобиль с медиками едет дальше.

Как бы вы не относились к мотоциклистам, но это поступок, заслуживающий уважения.