Врач рассказал, как не стоит утолять жажду в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как правильно утолять жажду в жару. Так, в жаркую погоду правильны будет решение выпить морс, воду, компот или квас, примерно по 40 миллилитров на килограмм веса.

Специалист отметил, что жара вызывает стресс, поэтому температура тела повышается, а организм бросает все ресурсы на охлаждение и поддержание своей жизнеспособности. Увеличивается потребление жидкости, которая потом теряется с потом. Поэтому в жару необходимо увеличить потребление воды.

— Сколько воды пить — зависит от физической активности и массы тела. Не стоит пить сразу большими порциями и залпом, лучше всего делать постоянно по несколько глотков. К обычной воде можно добавить квасы, чай, морсы и компоты, — добавил Тяжельников.

Нежелательно в жару употреблять газированные напитки, соки и кофе. Предельно осторожным надо быть с алкоголем. Спиртное нарушает терморегуляцию и дает серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему организма.