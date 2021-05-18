Фото: Весенний праздник фонтанов пройдет в Петергофе 22 мая

Весенний Праздник фонтанов на Большом каскаде пройдет 22 мая 13:00 в Нижнем парке Петергофа.

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В 2021 году церемония будет посвящена 300-летию водоподводящей системы, которая питает петергофские фонтаны.

При организации праздника будут соблюдаться эпидемиологические требования. Для посещения праздника необходимо приобрести входные билеты в Нижний парк в кассах или на сайте tickets.peterhofmuseum.ru.