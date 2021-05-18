Какая погода ждет выпускников на последнем звонке в Петербурге и Ленобласти

Школам Санкт-Петербурга разрешили собрать классы и родителей на последние звонки на улице. Как сообщают «Невские Новости», мероприятие рекомендуется провести 22 мая.

По словам метеоролога и ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, Санкт-Петербург и Ленинградская область в этот день будут находиться на периферии уходящего циклона.

Ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие кратковременные дожди. Температура в ночные часы составит +8… +10 °C в Санкт-Петербурге и +6… +11 °C в Ленинградской области. Днем температура воздуха составит +17… +19 °C в городе и +15… +20 °C в регионе.

Михаил Леус рассказал, что ночь с 22 на 23 мая будет более теплой и облачной, но есть вероятность небольших дождей.