Скоро лето: список стран, куда можно уехать на пляж прямо сейчас

Пляжный сезон ещё не наступил официально, но на море уже хочется. Ловите список стран, куда можно уехать на пляж прямо сейчас.

Египет

Каир заменил Стамбул после приостановки полётов в Турцию, но на курорты добираться пока всё равно нужно с пересадкой. Зато можно не придумывать варианты пересадки, а поехать в Александрию на «белое море»: так местные называют Средиземное море.

Визу можно сделать по прибытии. Для въезда также понадобится негативный результат ПЦР-теста не старше 72 часов. Желательно на бумаге и с «мокрой» печатью — египтяне очень строго относятся к подделкам.

ОАЭ

Все эмираты уже открыты, а из России в ОАЭ так много рейсов, что можно выбирать любой. И не бояться карантина — даже в Абу-Даби его отменили для россиян.

Для поездки нужен ПЦР-тест: в разных эмиратах условия разные, но лучше делать его за 72 часа до вылета. Помните, что вам придётся сдать ещё один тест по прибытии.

Кипр

Никаких проблем с посещением Кипра у вас не будет даже несмотря на вечные проблемы с ковидными пропусками. Россияне обычно летят в Ларнаку, но можно улететь и в Пафос. Турецкий Кипр ещё закрыт, но и без него в стране есть на что посмотреть.

Виза бесплатно делается через интернет, но шенген тоже пригодится. Непривитым нужен ПЦР-тест не старше 72 часов и 30-32 евро на тест по прибытии. Привитым не нужно ничего, кроме заполненного CyprusFlightPass.

Греция

Тоже никаких проблем с 14 мая, но тут уже точно нужен шенген. Из Москвы точно можно улететь в Афины и Салоники, с островами пока сложнее — пользуйтесь внутренними авиалиниями.

Для въезда нужно заранее загрузить либо ПЦР-тест не старше 72 часов, либо сертификат о вакцинации, либо доказательство о перенесённой болезни. Справки лучше взять с собой.

Хорватия

Сейчас точно можно улететь в Загреб. Чартеры на курорты — дело времени, до Дубровника, Риеки или Пулы можно добраться и самому.

Для въезда нужно иметь бронь жилья, хорватскую или шенгенскую визу, ПЦР-тест, либо свидетельство о вакцинации («Спутник» или китайская Sinovac тоже подходят), либо сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Болгария

В Болгарию можно только самолётом — авиасообщение пока не открыто полностью, но грузопассажирскими рейсами точно можно улететь в Варну.

Для въезда нужна виза (болгарская или шенген), и один из документов на выбор: свежий негативный ПЦР-тест, свидетельство о вакцинации, старый положительный ПЦР как доказательство, что вы переболели.

Грузия

В Грузии удобно остаться насовсем: без выезда в стране можно провести до года, а наземные границы ещё закрыты. Придётся прилетать в Тбилиси с пересадкой. На границе нужно предоставить один из двух документов: негативный результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации. Можно и на русском — в Грузии его знают.

Черногория

Страна полностью готова к пляжному сезону. Туда можно въехать через Сербию, а можно дождаться прямого рейса.

Справки и тесты не нужны.

Албания

Ничем не хуже Черногории! 13 мая Албания сняла все ограничения на въезд. До конца года можно приезжать и без теста, и без визы.

Только пока из России в страну ничего не летает — придётся пересаживаться в Минске или Белграде.

Тунис

Вариант, о котором никто не говорит, но он есть. Тунис в апреле открылся для организованных туристов — тех, кто взял пакетный тур в страну. Несмотря на закрытое авиасообщение, чартеры уже есть. Правда, найти их трудно.

Для въезда нужен ПЦР-тест. Ещё один возьмут на границе — до получения его результатов надо оставаться на изоляции.