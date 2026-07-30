Россияне смогут ограничить себя от участия в азартных играх начиная с 1 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Чтобы установить самозапрет, нужно будет обратиться в МФЦ или через портал «Госуслуги». Заявление можно будет отозвать только через год после подачи.

Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о таких документах, а в игорных заведениях появится QR-код, ведущий на соответствующий раздел портала «Госуслуги».

«Как информация о таком самозапрете начнет распространяться, думаю, все больше и больше граждан, кто болеет игроманией, будут пользоваться этой возможностью», — уточнил Аксаков.