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В России можно будет установить самозапрет на азартные игры с 1 сентября

Россияне смогут ограничить себя от участия в азартных играх начиная с 1 сентября. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

В России можно будет установить самозапрет на азартные игры с 1 сентября - Заявление можно будет отозвать только через год после подачи.
Фото: magnific.

Чтобы установить самозапрет, нужно будет обратиться в МФЦ или через портал «Госуслуги». Заявление можно будет отозвать только через год после подачи.

Организаторы азартных игр будут обязаны размещать информацию о таких документах, а в игорных заведениях появится QR-код, ведущий на соответствующий раздел портала «Госуслуги».

«Как информация о таком самозапрете начнет распространяться, думаю, все больше и больше граждан, кто болеет игроманией, будут пользоваться этой возможностью», — уточнил Аксаков.

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азартные игры Госуслуги саозапрет
Новости Социум

У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны

На территории мемориально-исторического района «Куутерселькя 1944» в Ленобласти обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

У мемориала в Ленобласти обнаружили неразорвавшийся снаряд времен войны - Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам
Фото: Из Kuuterselka в Лебяжье, ВК

Боеприпас калибра 152 мм неизвестные принесли и оставили в полутора метрах от памятного знака воинам 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии, который ежедневно посещают туристы, семьи с детьми, велосипедисты и мотоциклисты.

После обнаружения опасной находки сотрудники музея вызвали полицию. Участковый оформил необходимые документы и передал информацию в профильные службы. Однако, по словам представителей музея, спустя три дня специалисты-взрывотехники на место так и не прибыли.

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Территорию вокруг боеприпаса огородили сигнальной лентой, однако посетители не всегда обращают внимание на предупреждения. В музее призвали жителей и туристов не приближаться к опасной находке.

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снаряд «Куутерселькя 1944» Ленобласть ВОВ

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