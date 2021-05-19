В Ленобласти объявлено штормовое штормовое предупреждение

Автор: Александр Селиванов
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Непогода по большей части затронет западные районы.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, сегодня, 19 мая, в регионе объявили штормовое предупреждение.

Местами по региону ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра 15-20 м/с.

Отмечается, что утром западные районы Ленобласти накроет густой туман при видимости 500 метров и менее.

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19.05.2021 55
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