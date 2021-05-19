Ленобласть увеличивает количество бюджетных мест в вузах

Уже 1 сентября 2021 года за бюджетные парты в ленинградских вузах и организациях профессионального образования сможет сесть на 600 студентов больше

Увеличение мест произошло по поручению Президента России Владимира Путина. Он поручил в ближайшие два года открыть в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест. 75% из них появится в регионах России.

Отметим, всего в регионе в 2021 году заканчивают школы 5675 одиннадцатиклассников.

Ранее ivbg.ru сообщал, что Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты семьям с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет. Выплату родители школьников получат до 17 августа.