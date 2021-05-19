Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение в Ленобласти

Последствия ночной грозы должны ликвидировать сегодня, 19 мая, в 15 часов. Электроснабжение уже полностью восстановлено во Всеволожском районе.

Вечером и ночью с 18 на 19 мая на территории Ленобласти прошла гроза.

«В результате произошли аварии на электросетях в Лужском, Кингисеппском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Волосовском районах. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы», — пояснил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев.

Сейчас частично остаются без электроснабжения около 30 населенных пунктов региона — почти 1000 жителей. Дорожные службы за ночь убрали с региональных трасс 136 поваленных деревьев.

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В среду, 19 мая, в Ленобласти пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются ливни, грозы и град. Напомним, что с 18 мая в Ленобласти объявлено штормовое предупреждение.