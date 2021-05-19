В Ленобласти, в результате прохождения грозового фронта, произошли отключения света

Свет пропал в нескольких районах Ленобласти.

Так, в Лужском районе 3 микрорайонах Луги и 30 населенных пунктах района. Восстановительные работы проводит ПАО «Ленэнерго», работает 8 бригад по уборке деревьев (приблизительно 26 деревьев в Луге и других н.п.). Кроме этого, работают 3 бригады ДРСУ.

В тоже время в Кингисеппском районе произошли отключения в Котельском, Нежновском и Пустомельское поселениях. По уборке поваленных деревьев и восстановлению ЛЭП работают 8 бригад ПАО «Ленэнерго».

Кроме этого, отключение электроэнергии произошло и в Всеволожском районе. Свет пропал в Всеволожске; Колтушское (д.Аро), Бугровское (д.Капитолово), Муринское (д.Лаврики) сельских поселениях. Работают бригады МП «ВПЭС», ПО «ЛОЭСК» и ПАО «Ленэнерго».

Также стихия принесла трудности с электроэнергией в Гатчинский район. Электричество пропало в Пудомяги (часть), Сергелево, Монделево, Порицы. Бригады ПАО «Ленэнерго» продолжают восстановительные работы.

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