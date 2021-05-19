Пенсионерка погибла, выпав из окна в Никольском

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 мая около 17:00 в полицию Тосненского района сообщили о трупе женщины под окнами многоквартирного дома на улице Первомайской в городе Никольское.

Погибла 62-летняя местная жительница. По предварительным данным, она выпала из окна шестого этажа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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19.05.2021 203
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