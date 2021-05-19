Более 25 тысяч мальков выпустят в озера Ленобласти и Финский залив

Таким образом будет возмещён вред, причинённый водным ресурсам.

По информации пресс-службы Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству, в Финский залив будут отправлены более 22 тысячи штук молоди европейского сига.

В тоже время в озера Ленобласти выпустят почти 5000 штук сеголеток судака.

Таким образом организации возмещают вред, причинённый водным биологическим ресурсам.