Более 25 тысяч мальков выпустят в озера Ленобласти и Финский залив

Таким образом будет возмещён вред, причинённый водным ресурсам.
По информации пресс-службы Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству, в Финский залив будут отправлены более 22 тысячи штук молоди европейского сига.
В тоже время в озера Ленобласти выпустят почти 5000 штук сеголеток судака.
Таким образом организации возмещают вред, причинённый водным биологическим ресурсам.
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