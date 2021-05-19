Выставка, приурочена к 800-летию со дня рождения Александра Невского, откроется в «Смольном»

Выставка «Золотая легенда Руси» начнет работать 20 мая в выставочном зале «Смольный». Выставка продолжит работу до 20 июня

Посетители увидят артефакты XIII века из крепости Копорье — ножи и наконечники стрел, гребни, булавки для одежды, монеты, «Житие святого Благоверного великого князя Александра Невского» 1901 года издания.

Большой блок предметов времен Великой Отечественной войны позволяет увидеть, насколько актуальным оказался образ Александра Невского в те годы.

Напомним, что в 2021 году в деревне Пустынка Тосненского района откроют памятник Александру Невскому, а рядом создадут природно-исторический парк площадью 4,75 га с часовней посредине. По легенде, именно там молился Александр Невский перед битвой со шведами.

Также на правом берегу реки Тосна откроют новый духовно-исторический туристический маршрут. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов «Водская пятина», «Славянская деревня» и «Место молитвы князя Александра Невского».