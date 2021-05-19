Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможной перспективе введения обязательной вакцинации. В ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума бывший премьер напомнил, что этот момент следует проработать с юридической точки зрения.

— Исходим из добровольности прививок, – цитирует Медведева РИА. – Но иногда в интересах государства это может носить обязательный характер.

Также он обратился к мировому сообществу с призывом отказаться от «вакцинного национализма». По словам Медведева, необходимо обеспечить каждому доступ к вакцине от COVID-19 и решать спорные вопросы через ООН, ВОЗ, Совет Европы и другие международные институты. По его словам, отсутствие единого регулирования приводит к появлению противоречащих друг другу национальных практик, а это «ни к чему хорошему, как правило, не ведет».

В частности, добавил Медведев, следует «в международно-правовом измерении» урегулировать отношения в сфере вакцинации: «Является ли эта вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск…».