Дмитрий Медведев допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможной перспективе введения обязательной вакцинации. В ходе выступления в режиме видеоконференции на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного юридического форума бывший премьер напомнил, что этот момент следует проработать с юридической точки зрения.

— Исходим из добровольности прививок, – цитирует Медведева РИА. – Но иногда в интересах государства это может носить обязательный характер.

Также он обратился к мировому сообществу с призывом отказаться от «вакцинного национализма». По словам Медведева, необходимо обеспечить каждому доступ к вакцине от COVID-19 и решать спорные вопросы через ООН, ВОЗ, Совет Европы и другие международные институты. По его словам, отсутствие единого регулирования приводит к появлению противоречащих друг другу национальных практик, а это «ни к чему хорошему, как правило, не ведет».

В частности, добавил Медведев, следует «в международно-правовом измерении» урегулировать отношения в сфере вакцинации: «Является ли эта вакцинация правом или обязанностью человека, на ком лежит риск…».

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