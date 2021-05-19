Задержан один из троих напавших с пистолетом на цирюльню в Мурино

Как сообщал ivbg.ru, 15 мая около 23:00 в полицию Всеволожского района сообщили о вооруженном нападении на парикмахерскую «Цирюльник» на бульваре Менделеева в Мурино.

Вам будет интересно Видео: трое в масках и с пистолетом напали на цирюльню в Мурино По информации ivbg.ru, 15 мая около 23:00 в полицию Всеволожского района сообщили о вооруженном нападении на парикмахерскую «Цирюльник» на бульваре Менделеева... 16.05.2021 243

Трое в масках напали на 20-летнего администратора. Сначала агрессоры в медицинских масках пустили в ход кулаки, а затем открыли стрельбу из травматического пистолета. Нападавшие скрылись до приезда полиции.

Один из них задержан 18 мая возле дома в переулке Вахрушева во Всеволожске. Им оказался 19-летний уроженец города Надым в Ямало-Ненецком автономном округе.