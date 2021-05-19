Фото: в Гатчине прошел международный марафон инвалидов-колясочников

Международный марафон инвалидов-колясочников «Содружество-2021» прошел в Гатчине 19 мая.

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В 2021 году марафон приурочен 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС и 60-летию первого полета человека в космос. Также в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне марафонцы возложили цветы к стеле «Город воинской славы».

Участники марафона посетили и другие памятные места города. Марафон пошел в Гатчине второй год подряд.