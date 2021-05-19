Жителям Лужского района улучшили качество питьевой воды

Две новые современные модульные станции очистки запустили в микрорайоне Луга-2 и самой Луге

«На сегодняшний день в Лужском районе установлено 17 станций очистки питьевой воды, 13 станций уже заработали. В целом по Лужскому району Леноблводоканал на 60% уже выполнил четырехлетний план мероприятий, то есть идем с приличным опережением графика», — отмечает генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов.

Технологическое оборудование станций настраивается индивидуально под химический состав природной воды, для которой характерно повышенное содержание железа, на выходе вода полностью соответствует нормам СанПиН.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.

Всего в ближайшие годы планируется установить 108 станций для очистки питьевой воды и 31 – по очистке сточных вод.