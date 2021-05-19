Жителям Лужского района улучшили качество питьевой воды

Две новые современные модульные станции очистки запустили в микрорайоне Луга-2 и самой Луге
Технологическое оборудование станций настраивается индивидуально под химический состав природной воды, для которой характерно повышенное содержание железа, на выходе вода полностью соответствует нормам СанПиН.
Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.
Модульные очистные заработают также в Куйвози, Турово, Овсище, Никольском, Глебычево, Оредеже, Красаве и других населенных пунктах. Станции для очистки сточных вод — в деревне Пехенец, поселках Громово, Гончарово, Мичуринское.
Всего в ближайшие годы планируется установить 108 станций для очистки питьевой воды и 31 – по очистке сточных вод.