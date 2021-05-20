В Ленобласти на 10 федеральных трассах ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
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Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 56-79 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  устранение деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 480 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  устранение  размыва откоса.

А-180 «Нарва»:

  • км 53-80, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).
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А-181 «Магистральная»:

  • км 0-10, 32-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, устранение промоин.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:  

  • км 48-51, ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления  с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
  • ТР км  152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
  • подъезд к г. Выборг №1 км 4-5+800 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00  до 06:00, очистка сигнальных столбиков.

А-181 «Выборг — Светогорск»:  

  • км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
  • км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая  очистка примыканий;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая  очистка примыканий;
  • км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;
  • км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи.
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