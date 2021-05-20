В Ленобласти на 10 федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 56-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва откоса.
А-180 «Нарва»:
- км 53-80, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).
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17.05.2021 237
А-181 «Магистральная»:
- км 0-10, 32-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, устранение промоин.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 48-51, ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- ТР км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборг №1 км 4-5+800 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 06:00, очистка сигнальных столбиков.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 19-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи.