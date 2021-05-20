В Ленобласти на 10 федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 20 мая ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-21 «Кола»:

км 56-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размыва откоса.

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-180 «Нарва»:

км 53-80, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно).

«Ленавтодор» приступил к работам в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Лужском и Тосненском районах. Общая стоимость ремонтных работ - более 1...

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А-181 «Магистральная»:

км 0-10, 32-36 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, устранение промоин.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

км 48-51, ограничение скорости движения в направлении на Санкт-Петербург с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы.

А-181 «Скандинавия»:

км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

ТР км 152 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;