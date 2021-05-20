Видео: дождь из искр прошел в Петербурге во время грозы

Во время бушевавшей в Петербурге непогоды молния ударила прямиком в крышу одного из домов и искры посыпались прямо на проходящих мимо людей.

Эпичный момент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как искры окатили прохожих, а одной из женщин помог зонт, которым она закрывалась от дождя. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы уже публиковали последствия штормовой среды в Ленобласти. В частности, в небе на Кингисеппом запечатлели завораживающий штормовой вихрь, также в городе прошел крупный град.