На пепелище в Лужском районе нашли обгоревшее тело

Пожар охватил 80 квадратных метров частного дома, расположенного в СНТ Гидростроитель Лужского района Ленинградской области.

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Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 20 мая в 12:04. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 13:35.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.