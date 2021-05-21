В Роттердаме объявили вторую десятку финалистов «Евровидения-2021»

В нидерландском городе Роттердам завершился второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021, по итогам которого определилась вторая десятка финалистов.

В четверг, 20 мая, свои конкурсные номера представили 17 стран-участниц. В ходе голосования были определены 10 победителей полуфинала, которые прошли в финальный раунд.

Финалистами Евровидения-2021 стали участники из Албании, Болгарии, Молдавии, Португалии, Сербии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

Напомним, что по итогам первого полуфинала прошли представители России, Израиля, Швеции, Бельгии, Кипра, Литвы, Норвегии, Мальты, Азербайджана и Украины. Кроме того, в финале выступят исполнители из Великобритании, Франции Испании, Германии, Италии и Нидерландов.