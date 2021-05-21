На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 28-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение аварийных деревьев.

км 122 (мостовой переход через реку Волхов) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

км 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

км 9-16 (проезд через г.Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 95-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, скашивание травы мех. способом.

Большинство подрядных организаций выходят на ремонт областных магистралей со вторника, 25 мая. Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные...

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А-181 «Скандинавия»:

км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП Брусничное км 5-9, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части;