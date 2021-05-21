На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 178 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;
- км 122 (мостовой переход через реку Волхов) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;
- км 28-35 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение аварийных деревьев.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 9-16 (проезд через г.Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 95-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, скашивание травы мех. способом.
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20.05.2021 119
А-181 «Скандинавия»:
- км 47-65, км 128-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-6, подъезд к г. Выборг №2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- подъезд к МАПП Брусничное км 5-9, подъезд к г. Выборгу №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка проезжей части;
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия.
А-181 «Выборг — Светогорск»:
- км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка обочин;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи.
А-180 «Нарва»:
- км 53-80, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на дороге (выборочно).
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 48-52, ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, механизированная очистка осевой полосы;
- км 123-173, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка швов на а/дороге (выборочно), ликвидация деформации покрытия (выборочно).