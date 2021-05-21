Первый фестиваль семейного и корпоративного биатлона стартует в Гатчине

Фестиваль стартует 22 мая. На старты выйдут двести спортсменов-любителей

Фестиваль на «Кубок губернатора Ленинградской области по биатлону» пройдет в 4 этапа. В состязании примут участие команды администраций районов, духовенства, предприятий, а также семьи. Гостями фестиваля будут ведущие биатлонисты России: Тимофей Лапшин, Анна Богалий, Александр Тихонов, Анатолий Алябьев.

— I этап состоится в формате летнего биатлона, включающего бег и стрельбу, 21 и 22 мая в Гатчине.

— II этап состоится 10-11 сентября на горнолыжном курорте «Охта парк» во Всеволожском районе.

— III этап ─ в формате зимнего биатлона, включающего лыжный забег и стрельбу пройдет 10 и 11 декабря в Тихвине.

— Завершится фестиваль в Гатчине 6 — 7 января 2022 года также в формате зимнего биатлона.

Организатор состязаний – областное отделение «Российского спортивного студенческого спортивного союза», а также комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области.