Иномарку за 2,1 млн рублей угнали у безработной в Тихвине

По информации ivbg.ru, 20 мая в полицию Тихвинского района обратилась 37-летняя безработная жительница Тихвина.

Вам будет интересно Видео: зрители едва не погибли из-за ужасной аварии на ралли в Ленобласти В паблике «Лахденпохья - навсегда!» сообщают: экипаж пилота из Приладожья Олега Лозинского потерпел аварию на ралли «Пикник 2021», проходившем 14-15 мая... 16.05.2021 395

У женщины угнали белый Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска. Иномарка была припаркована на ночь возле дома во 2-м микрорайоне Тихвина. Материальный ущерб автовладелицы составил 2,1 млн рублей.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.