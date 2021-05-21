«Лидеры интернет-коммуникаций» из Ленинградской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе.
В Москве открылся очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Перед началом очных состязаний участники должны были доказать, что они по праву получили приглашение в полуфинал. Приглашение на этот этап получил 561 участник Конкурса. Прошли тестирование 376 конкурсантов.
Регион на нем представляют ленинградцы, работающие в digital-сфере. Это Руфина Еникеева из Соснового Бора, Леонид Ефимов из Волхова, Фирюза Петрова из Кировска, Агния Щерба из Кудрово, Екатерина Земцовская и Надежда Яковлева из Мурино.
Финальный эта пройдет 23 и 24 мая, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей. Лучших конкурсантов включат в кадровый резерв АНО «Диалог» и пресс-служб органов власти. Предложат пройти стажировку в компаниях-партнерах конкурса.