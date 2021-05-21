«Лидеры интернет-коммуникаций» из Ленинградской области поборются за победу во Всероссийском конкурсе.

В Москве открылся очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций». Перед началом очных состязаний участники должны были доказать, что они по праву получили приглашение в полуфинал. Приглашение на этот этап получил 561 участник Конкурса. Прошли тестирование 376 конкурсантов.

Регион на нем представляют ленинградцы, работающие в digital-сфере. Это Руфина Еникеева из Соснового Бора, Леонид Ефимов из Волхова, Фирюза Петрова из Кировска, Агния Щерба из Кудрово, Екатерина Земцовская и Надежда Яковлева из Мурино.

«С помощью предлагаемой системы тестирования захотелось больше узнать о себе и своих возможностях, проверить себя в незнакомых или стрессовых ситуациях. Этот опыт мне пригодится и в работе, и в жизни. Также очень интересно познакомиться с участниками конкурса. Рада, что прошла в полуфинал, это очень приятно и добавляет уверенности в себе и в своем проекте», — поделилась Руфина Еникеева.

Финальный эта пройдет 23 и 24 мая, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей. Лучших конкурсантов включат в кадровый резерв АНО «Диалог» и пресс-служб органов власти. Предложат пройти стажировку в компаниях-партнерах конкурса.