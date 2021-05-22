Росприроднадзор просит жителей Петербурга и Ленобласти сообщать об обнаружении мертвых тюленей

Северо-Западного управления Росприроднадзора попросило жителей Петербурга и Ленобласти сообщать об обнаружении мертвых тюленей. Накануне тело ластоного было обнаружено на берегу Финского залива у Сестрорецкого парка Дубки.

В ведомстве пояснили, что зимой тела погибших животных остаются на дне, а в мае – начале июня, при прогреве воды, они всплывают. В частности так происходит в Финском заливе, поэтому создается впечатление массовой одномоментной гибели тюленей.

Основными причинами гибели тюленей в регионе являются естественная смертность, гибель в рыболовецких сетях и браконьерство.

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Сообщать об обнаружении погибших животных следует по телефону оперативного дежурного: 8(921)987-58-99.