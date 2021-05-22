В Волхове младенец получил тяжелые травмы при падении с пеленального стола

Шестимесячный мальчик сейчас находится в реанимации.

21 мая в полицию Волховского района поступило сообщение из больницы о поступлении ребенка в тяжелом состоянии. Шестимесячного мальчика доставили из квартиры на улице Ломоносова в Волхове. Врачи диагностировали у него травмы головы и переломы.

По предварительным данным, ребенок упал с пеленального стола. Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Следком призывает родителей Ленобласти не оставлять своих детей без присмотра и напоминает об уголовной ответственности.