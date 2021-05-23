Вопросы достройки ЖК Северный Вальс во Всеволожске обсудили на штабе Долевого строительства

Средства бюджета Ленобласти могут быть направлены на завершение строительства объекта только в случае его передачи на достройку в региональный Фонд. Сейчас изыскивать средства должен застройщик.

Жилой комплекс «Северный вальс» — это очередной проект от застройщика «Петрострой», расположенный в городе Всеволожск Ленобласти. Трудности с ЖК «Северный вальс» возникли уже на этапе создания. Тогда прокуратура вынесла предостережение, выяснив, что жилой комплекс возводится на землях Ржевского полигона, принадлежащего Министерству обороны.

Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.