Очередной долгострой «Петростроя» в Сертолово обсудили на штабе дольщиков

Для VI корпуса найден подрядчик на монолит, в VII корпусе подрядчик начал копку котлована, но из-за проблем с переуступкой квартир работы были остановлены.

Напомним, что ЖК 2Чистый ручей» с 2015 года строил застройщик «Петрострой». В 2018-2019 были сданы первые корпуса, после работы остановились. Завершить строительство компании помогает Госстройнадзор.

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Отметим, что по словам главы Ленобласти Александра Дрозденко до 2025 года в регионе будет решена проблема обманутых дольщиков. Всего на решение этого вопроса необходимо 8 млрд рублей, из которых регион уже выделил 3,6 млрд.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. По 93 домам до конца 2021 года будет принято решение о достройке или выплате компенсаций дольщикам.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.